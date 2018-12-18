Kardeş şehir ilişkilerinde önemli adım

Kuşadası Belediyesi tarafından Avrupa Birliği'ne “Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı” kapsamında yapılan "Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi" projesi başvurusu kabul edildi.

Kuşadası Belediyesi, ilçenin Romanya'daki kardeş şehri Sinaia ile ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla önemli bir adım attı. AB tarafından teklif çağrısı yapılan Türkiye ve AB Arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı'na, Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi ile yapılan başvuru olumlu sonuçlandı.

Kuşadası Belediyesi proje ile toplam program bütçesinin yüzde 90'ına tekabül eden 125 bin 447 avro hibe almaya hak kazandı. Sinaia Belediyesi, Kuşadası Otelciler ve Yatırımcılar Derneği (KODER) ile Aydın Turist Rehberleri Odası'nın ortakları arasında yer aldığı proje Sinaia ile var olan ilişkilerin geliştirilmesi hedefleniyor.