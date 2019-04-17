Kardeş şehir Marl heyeti Kuşadası'nda

Kuşadası'nın Almanya'daki kardeş şehri olan Marl'dan bir heyet 43. Turizm Haftası nedeni ile Kuşadası'na geldi. Aralarında Marl Belediye Başkanı Werner Arndt'ın da bulunduğu heyet Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i ziyaret etti.

Marl Belediye Başkanı Werner Arndt, Kuşadası Belediyesi'ne ve Belediye Başkanı Ömer Günel'e davetlerinden dolayı teşekkür ederek “ İki şehir 19 yıldır kardeş şehir ilişkisi yürütmekte. Bu süre içerisinde çok güzel ve duyarlı projeler yürütüldü. Uzun yıllardır ziyaretlerimizi bürokratlarımızla birlikte gerçekleştirirken bu gelişimizde genç arkadaşlarımızı da aramıza aldık. Geçtiğimiz sene de Kuşadası'nda gençler Marl'a gelmişlerdi. Bu tarz ziyaretler iki kent arasındaki kardeş şehir ilişkilerini daha güçlü hale getirecektir” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ise kardeş şehir Marl ile ilişkileri çok önemsediği belirterek “ Almanya'daki kardeş şehrimiz olan Marl'ın yöneticileri ile 19 senedir çeşitli projelere imza attık. Bunlardan en önemlileri Erdoğan Öven Engelliler Köyü için yürütülen projelerdi. Erdoğan Öven Engellier Köyü'nde geçmişten bugüne Marl yöneticilerinin büyük katkısı bulunmaktadır. Marl ve Kuşadası ünümüzdeki süreçte de topluma duyarlar projeler yürütmeye devam edecektir. Ben özellikle içeriğinde kadınlar ve gençlerin yer aldığı projeleri çok önemsiyorum. Uluslararasındaki huzurun ve barışın sürdürülebilmesinde kardeş şehir ilişkileri büyük rol oynamaktadır. Ben öncelikle makam odasının tadilatta olmasından dolayı geçici bir odada kendilerini ağırladığım için özür diler, davetimizi kırmayıp aramızda olduklarından dolayı teşekkür ederim” dedi.

Marl Belediye Başkanı Werner Arndt ile beraberindeki heyet, ilçenin farklı noktalarına gerçekleştirdikleri ziyaretlerin ardından Kuşadası Belediye Başkan Vekili Oğuzhan Turan ve Belediye Başkan Yardımcısı Ayşe Şerifoğlu ile akşam yemeğinde bir araya geldi