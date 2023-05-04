Kardeş Şehir Marl'dan gelen öğrenciler Kuşadası'nı gezdi

Kuşadası'nın ilk kardeş şehri Marl'dan Kardeş Şehir-Kardeş Okul Öğrenci Değişim Programı ile kente gelen 9 ortaokul öğrencisi, Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nı ziyaret ederek Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Batçıoğlu ve Seyfi Seyhan Suvari'yle bir araya geldi.

Kuşadası Belediyesi Yeni Hizmet Binası, Almanya'nın Marl şehrinden Kardeş Şehir-Kardeş Okul Öğrenci Değişim Programı ile kente gelen ortaokul öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, değişim programı boyunca öğrenim gördükleri Özel Naci Akdoğan Koleji'nde görevli öğretmenler eşliğinde gerçekleştirdikleri ziyarette, Belediye Encümen Salonu'nda Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Batçıoğlu ve Seyfi Seyhan Suvari ile bir araya geldi. Kuşadası Belediyesi yöneticileri ile kent genelinde gerçekleştirilen çalışmalar ve kardeş şehir ilişkileri hakkında sohbet eden öğrenciler, Kuşadası'nı çok beğendiklerini ifade etti. Ziyarette, Belediye Başkan Yardımcıları Özgür Batçıoğlu ve Seyfi Seyhan Suvari tarafından öğrencilere çeşitli hediyeler verildi.