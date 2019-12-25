Kardeş şehir Prizren'de Kuşadası tanıtımı

Kuşadası Belediyesi, Kosova'daki kardeş şehri Prizren'de düzenlenen Turizm Fuarı'na katılarak Kuşadası tanıtımı yaptı. Prizren Şehitler Meydanı'nda düzenlenen fuarda Kuşadası Belediyesi tarafından açılan tanıtım standı yoğun ilgi gördü.

Prizren Belediyesi Turizm ve Ekonomik Kalkınma Müdürlüğü tarafından düzenlenen Turizm Fuarı 2019 etkinliğine Kuşadası Belediyesi'ni temsilen Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Uluslararası İlişkiler ve AB Merkezi Koordinatörü Ayşe Şerifoğlu ve Turizm Komisyonu Başkanı ve Meclis Üyesi Fahrettin Çiçek katıldı. Prizren Belediye Başkanı Mytaher Haskuka'nın davetlisi olarak Prizren'e giden Kuşadası Belediyesi heyeti, iki şehir arasındaki kardeş şehir ilişkilerinin geliştirilmesi ve kültür, sanat, turizm alanlarında yaşama geçirilecek ortak projelerle ilgili olarak önemli temaslarda bulundu. Heyet, Kosova Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri ile Kuşadası'nı daha fazla Kosovalı turistin ziyaret etmesi ile ilgili görüş alışverişinde bulunurken Turizm Komisyonu Başkanı Çiçek, sürdürülebilir turizm konulu bir sunum gerçekleştirdi.

Prizren ziyareti ile ilgili olarak değerlendirmede bulunan Kuşadası Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvarı, kardeş şehir ilişkilerinin önemine dikkat çekerek “İyi niyet ve dostane duygularla kurulan kardeş şehir ilişkileri tüm şehirler için önem taşımakla birlikte turizm kentleri açısından daha büyük bir öneme sahiptir. Kuşadası Belediyesi olarak kardeş şehir ilişkilerini çok önemsiyor ve bu şehirlere yaptığımız ziyaretleri kentimiz Kuşadası'nın tanıtımını yapmak için önemli bir fırsat olarak görüyoruz. Kosova'daki kardeş şehrimiz Prizren'e yaptığımız ziyaret de bu açıdan oldukça verimli geçti. Belediyemiz tarafından fuarda açılan tanıtım standımızda kentimizin tanıtımını yapma ve önemli ilişkiler geliştirme fırsatı yakaladık. Ayrıca görüştüğümüz yetkililer ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ile ortak projeler ile ilgili olarak görüş alışverişinde bulunduk. Bulunduğumuz temaslar önümüzdeki süreçte çeşitli projelerle somutlaşacaktır” dedi.