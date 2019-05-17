Kardeş şehir Sinaia heyetinden Günel'e ziyaret

Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı'na katılmak üzere Kuşadası'nda bulunan Sinaia Belediyesi ve Sinaia Enstitüsü heyeti, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti.

Kuşadası-Sinaia Kardeş Şehir İlişkilerinin Sürdürülebilir Turizm Alanında Katılımcı Yaklaşımla Güçlendirilmesi Projesi'nin Şehir Eşleştirme ve Uluslararası Eğitim Programı sona erdi. “Uluslararası Kardeş İlişkileri ve İşbirlikleri”, “Proje Yönetimi” ve “Toplumsal Cinsiyet” eşitliği konularının ele alındığı 4 günlük eğitim programında, proje ortaklarından olan Kuşadası'nın Romanya'daki kardeş şehri Sinaia Belediyesi'nden ve Sinaia Enstitüsü'nden katılımcılar da yer aldı. Eğitim programının sona ermesinin ardından aralarından Sinaia Belediyesi Şehir Koordinatörü Marian Panait ve Halkla İlişkiler Sorumlusu Irına Florentina Avramescu'nun da bulunduğu Sinaia heyeti Başkan Ömer Günel'e nezaket ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Başkan Ömer Günel, Kuşadası'nın yeni bir döneme girdiğini belirterek “Bir dahaki ziyaretinizde çok farklı bir Kuşadası göreceksiniz” dedi. Kardeş şehir ilişkilerini çok önemsediğini ifade eden Başkan Ömer Günel, Sinaia ile olan ilişkileri, geliştirilecek ortak projeler ile daha ileri bir boyuta taşımak istediklerini ve en kısa sürede Sinaia Belediye Başkanı ile tanışma arzusunda olduğunu söyledi.