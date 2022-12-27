Aydın'ın Efeler ilçesinde Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına uygun şekilde hazırlanan Kardeşköy Futbol Sahası için çalışmalar başladı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Aydın yatırımları çerçevesinde Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'ne yapılacak olan futbol sahası için çalışmalar başladı. Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar sonunda tamamlanacak olan 500 kişilik futbol sahası, Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına da uygun olacak. Çalışmaları yerinde inceleyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Cenap Fillikçioğlu, bölgeyi ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. 11 milyon lira maliyeti olan sahanın ise 2023 yılı Mayıs ayına kadar tamamlanması hedeflenirken, Müdür Fillikçioğlu sahanın Aydın'a hayırlı olmasını diledi.

Konu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise “Gençlerimizin spor potansiyeline güç katacak ve enerjisini yükseltecek 500 kişilik seyirci kapasiteli, 2040 halı saha ve dört soyunma odasının yer aldığı sentetik zeminli Kardeşköy Futbol Sahası için çalışmalar başladı. Bölgesel Amatör Lig (BAL) standartlarına göre ışıklandırmalı olarak yapılacak sahanın çalışmalarını yerinde inceleyen İl Müdürümüz Cenap Fillikçioğlu, yetkililerden bilgi aldı” ifadelerine yer verildi.