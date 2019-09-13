İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kare Takımı, Forum Aydın'a geliyor

TRT Çocuk kanalının kahramanları “Kare Takımı”, yeni maceralarına Forum Aydın’da devam ediyor.

TRT Çocuk kanalının kahramanları “Kare Takımı”, yeni maceralarına Forum Aydın'da devam ediyor.


Aydın ve çevre illerin alışveriş ve eğlence merkezi Forum Aydın, Kare Takımı'nın sahne şovuna ev sahipliği yapıyor. Kare Takımı'nın kahramanları Kuti Aypa Rupi ve Enda, 14 Eylül Cumartesi ve 15 Eylül Pazar günleri 14.00 – 18.00 saatleri arasında yeni maceralarına Forum Aydın'da devam ediyor.


TRT Çocuk'un sevilen çzigi karakterleri, Kuti, Aypa, Rupi ve Enda Kare Takımı'nı Forum Aydın'da oluşturuyor. Pengi ile renklenen Kare Takımı, muhabir Keçe'nin yolunda gitmeyen olaylar üzerine haber almasıyla başlıyor. Kare Takımı ise sorunları araştırıp sebebini bulmak üzere Forum Aydın'da çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.


21-22 Eylül tarihlerinde saat 14:00- 16:00 ve 18:00'de üç seanstan oluşacak Kare Takımı sahne şovu, zemin katta Zeytin Meydanı'nda gerçekleştirilecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.