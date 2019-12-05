Karikatürler kadına şiddeti anlattı

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kadına şiddete karşı düzenlediği karikatür yarışması sonuçlandı.

Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından, kadına karşı şiddete ve cinayet olaylarına farkındalık oluşturmak için düzenlenen karikatür yarışması sonuçlandı. Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmanın birincisi İstanbul'dan Musa Gümüş'ün eseri olurken, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu artan şiddet olaylarına dikkat çekerek "Son günlerde artan ve özellikle kadınlarımıza karşı uygulanan şiddet olaylarına dur demeliyiz. Kadına karşı şiddete dur demek için açtığımız yarışmamıza yoğun ilgi gösteren çizerlerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Kadına karşı şiddetin Türkiye'nin kanayan yaralarından olduğunun altını çizen Başkan Çerçioğlu, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını belirtti.

Yarışmada ikinciliği Sinop'tan Aşkın Ayrancıoğlu'nun eseri alırken, üçüncülüğü de Balıkesir'den Mehmet Zeber'in eseri aldı. Yarışmada Cemallettin Güzeloğlu, Halit Kurtulmuş ve Hikmet Çil'in eserlerine ise mansiyon verildi. Yarışmada dereceye giren eserlerin yanı sıra sergilenmeye değer bulunan 45 eser Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde 13 Aralık Cuma gününe kadar görülebilecek.

Vali Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen ödül törenine Başkan Çerçioğlu'nun yanı sıra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Fatma Köse, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Parti Meclisi üyesi ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, CHP Aydın İl Başkanı Ali Çankır, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay ile çok sayıda davetli ve sanatsever katıldı.

Yarışmayla ilgili ayrıntılı bilgiye Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal web adresi olan www.aydin.bel.tr adresinden ulaşılabiliyor.