Karina'da kaçak trol avcılığına 49 bin TL ceza

Aydın'ın Söke ilçesi Karina (Dil Gölü) Lagünü açıklarında trol ağı ile yapılan kaçak ava 49 bin lira para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Karina (Dil Gölü) Lagünü açıklarında şebeke olarak da tabir edilen kaçak trol ile avcılık yapıldığına dair Söke ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine Aydın İl Tarım Orman ve İlçe Müdürlüğü tarafından karadan ve denizden takip çalışmalarına başlandı. Üç gün süren izleme çalışmaları sonucunda bir adet özel teknenin trol ağı ile avcılık yaptığı tespit edilerek, yapılan yasak avcılık faaliyeti, fotoğraf ve videolar ile kayıt altına alındı. Kemaldere ve Akköy Jandarma Karakolu ile Didim Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekiplerinin destek verdiği çalışma ile Didim Eski Liman bölgesine bağlanan özel teknede 41 adet kasada bulunan balıklar ele geçirilerek, şahıslara 49 bin 430 TL idari para cezası uygulandı. Zapt edilen balıklar 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun 34 üncü maddesine istinaden Çocuk Bakım Evleri'ne dağıtılmak üzere Aydın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne teslim edildi.