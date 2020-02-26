Kariyer Günleri açılış töreni gerçekleşti

'su düzenlenen Kariyer Günleri'nin açılış töreni, Didim MYO Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

Açılış törenine; Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Garnizon Komutanı Dnz. Alb. Çetin Gülseven, Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, İlçe Emniyet Müdürü Yunus Dinç, İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir, Vergi Dairesi Müdürü Ali Cini, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Ufuk Kurucu, İlçe Tarım Müdürü Alamettin Hatipoğlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul, Mehmet Dönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kömürcü, Mandarin Oriental Bodrum Hotel yetkilileri, akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından açılış konuşmasını gerçekleştiren Didim MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Metin Polat, “Ülkemizin en önemli gelir kaynaklarından biri olan turizm sektörüne iş gücü yetiştirmek amacıyla eğitim veren Yüksekokulumuz, kurulduğu 2005 yılından itibaren bölgemizin ve ülkemizin önde gelen turizm kuruluşları ile iş birliği içerisindedir. Bu yoğun iş birliğinin en önemli ayaklarından biri olan ve gelenek haline getirdiğimiz Kariyer Günleri etkinliğimizin ne mutlu ki 10. yılına ulaşmış bulunmaktayız” dedi.

Bir okulun başarısının en önemli göstergelerinden birinin mezun öğrencilerinin kariyer gelişimi olduğuna vurgu yapan Polat, “Öğrencilerinin hemen tamamının istihdam olanağı bulduğu Didim MYO, geçen yıl kurmuş olduğu Kariyer Merkezi ile başarılarını daha da yükseltmek için çabalamaktadır. Bu bağlamda yaptığımız çalışmalar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Merkezi tarafından da takdir edilmiş ve Cumhurbaşkanlığımız tarafından Yüksekokulumuza teşekkür belgesi gönderilmiştir” sözleriyle konuşmasına son verdi.

Didim Kaymakamı Mehmet Türköz konuşmasında üniversiteli gençlere, genç olmanın ve üniversiteli olmanın önemine değinerek, “Üniversiteler, gençlere ufuk açma noktasında yardımcı oluyor. Bu noktada Didim Meslek Yüksekokulu ile gurur duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Protokol konuşmalarının ardından, Kariyer Günleri'nin açılış konuğu olan Mandarin Oriental Bodrum'un İşe Alım Müdürü Kaan Eğriçam ile İnsan Kaynakları Müdüresi Vuslat Sivri, otel hakkında sunum gerçekleştirdiler. Otel hakkında bilgiler veren Eğriçam ve Sivri, öğrenciler ve tüm misafirlere teşekkür ettiler.

Konuşmaların ve sunumun ardından fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Aşçılık Programı öğrencilerinin yemek tabaklarından oluşan, Didim MYO Personeli Birol Aydın'ın çekimlerini gerçekleştirdiği fotoğraf sergisinin açılışı protokol üyeleriyle birlikte gerçekleşti. Fotoğraf sergisinin açılışının ardından düzenlenen kokteylde, Aşçılık Programı öğrencilerinin Öğr. Gör. Mehmet Taş ile birlikte hazırladıkları yöresel lezzetlerden oluşan yiyecekler, misafirlerin büyük beğenisini topladı.

Kariyer Günleri'ne Bodrum'da bulunan dünyanın sayılı otelleri arasında yer alan çok sayıda otel ve seyahat acentesi katılırken, mülakatlarda başarılı olan öğrenciler bu otel ve seyahat acentelerinde staj yapma ve iş bulma olanağına kavuşuyor.