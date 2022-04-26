Karpuz yüklü kamyonet virajı alamadı: 1 yaralı

Aydın'ın Çine ilçesinde virajı alamayan karpuz yüklü kamyonet devrilirken, meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Çine ilçesi Söğütçük Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 EZ 685 plakalı karpuz yüklü kamyonet virajı alamayarak devrildi. Bir anda savrulan araç içerisinde bulunan karpuzlar ise yola saçılırken, araç sürücüsü yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaralı araç sürücü sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesi olmadığı öğrenilirken, polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.