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Karpuzlu Anadolu Lisesi idaresi öğretmenlerini sevindirdi

Karpuzlu Anadolu Lisesi idaresi, sosyal sorumluluk projeleri başta olmak üzere çeşitli alanlarda başarılar elde eden öğretmenlerini onurlandırdı.


Karpuzlu Anadolu Lisesi yönetimi, düzenlediği etkinlikte okulda görev yapan öğretmenleri bir araya getirdi. Renkli görüntülerin yaşandığı programda okul yönetimi tarafından öğretmenlere üzerlerinde isimleri yazılı bardak hediye edildi.


Karpuzlu Anadolu Lisesi Müdürü İlker Akçay, “Öğretmenlik kutsal bir meslek. Böyle bir kutsal mesleği yerine getiren öğretmenlerimiz için program düzenledik. Çok keyifli ve güzel bir program oldu. Öğretmenlerimiz bizim başımızın tacı. Tüm öğretmenlerimize görevlerinde kolaylık ve başarı diliyorum” dedi.

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