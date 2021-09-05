Karpuzlu Belediye Başkanı Dönmez nikah masasına oturdu

Aydın'ın Karpuzlu ilçesi Şehit Şenol Akar Parkı'nda düzenlenen düğün törenine Aydın Valisi Hüseyin Aksoy başta olmak üzere, AK Parti Aydın Milletvekilleri; Mustafa Savaş, Rıza Posacı, Bekir Kuvvet Erim, MHP MKYK Üyesi Burak Pehlivan, MHP Aydın İl Başkanı Haluk Alıcık, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Duygu Göğde, AK Parti İlçe Başkanı Akif Aydoğdu, MHP İlçe Başkanı Aydın Gök ve çok sayıda davetli katıldı. Vali Aksoy evlilik cüzdanını Tuba Eral'a takdim ederek çifte bir ömür boyu mutluluklar diledi. Nikah töreninin ardından Dönmez ve Eral ailesinin yakınları gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasıya eğlendi.