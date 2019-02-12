Karpuzlu Belediyesi çöpleri toplayamaz hale geldi

Aydın'ın en küçük ilçesi olan Karpuzlu'da borç batağına giren Belediye çöpleri bile toplayamaz duruma düştü. İlçenin değişik mahallelerinde adeta çöp dağları oluşurken vatandaşlar havalar ısınmadan sorunun çözülmesini beklediklerini ifade ettiler.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde MHP'den seçimlere girip, seçimin hemen ardından ilk meclis toplantısında CHP ile iş birliği yaptığı gerekçesi ile MHP'den ihraç edilen Tuğrul Ozan'ın Karpuzlu'nun çöp sorununu çözmesi istendi. Neredeyse her mahallede çöp dağları oluşan Karpuzlu'da vahşi çöp depolama sistemi nedeniyle yazın yangın, haşere ve hastalıklarla mücadele etmek zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar Başkan Tuğrul Ozan'ın yaşanan sıkıntıyı çözmesini istediler.