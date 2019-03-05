Karpuzlu Belediyesi'nin duyarsızlığı

Aydın'ın en küçük ilçesi olmasına rağmen borçlarını ödeyemediği için ilçede çöpleri bile toplayamaz duruma düşen Karpuzlu Belediyesi parkları da bakamaz hale geldi. Belediyenin duyarsızlığı çocukları parka hasret bırakırken bakımsızlık nedeniyle ilçe merkezindeki bazı parklar bakımsızlık nedeniyle kullanılamaz duruma düştü.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 2014 yerel seçimlerinde MHP'den seçimlere girip, seçimin hemen ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde partisine ve davasına ihanet ettiği gerekçesi ile MHP'den ihraç edilen Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın çocukları oyundan mahrum etmemesi istendi. Karpuzlu ilçe merkezinde bulunan parkların durumunun içler acısı olduğunu belirten mahalle sakinleri, “Aylardır bu park böyle. Başkanın seçim derdi var, anlıyoruz ama çocukların da oyun oynamak hakkı. Başkan Tuğrul Ozan'ın parkları bir an önce elden geçirmesini istiyoruz. Bahar geldi, çocuklar seçim sonuna kadar bekletilmemeli" diyerek Belediye Başkanı'ndan yardım istediler.