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Karpuzlu Gölcük'te lavanta fidanları dualarla toprakla buluşturuldu

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bağlı Kırsal Gölcük mahallesinde Muhtarın girişimleri sonucu lavanta seferberliği başlatıldı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bağlı Kırsal Gölcük mahallesinde Muhtarın girişimleri sonucu lavanta seferberliği başlatıldı. Köy Muhtarı Kemal Uslu'nun talepleri sonucu orman İşletme Müdürlüğü tarafından Gölcük Mahallesi'ne 1500 adet lavanta fidanı dikildi. Dualarla dikimi gerçekleştirilen fidanların köye hem güzellik katacağı hem de ekonomik katkı sunacağı belirtildi.


Köyde düzenlenen lavanta dikim törenine Karpuzlu Belediye başkanı Hilmi Dönmez, Köy Muhtarı Kemal Uslu, orman İşletme Şefliği yetkilileri, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Projeyi önemsediklerini ve bir süre sonra bu projenin örnek olacağına inandığını belirten Köy Muhtarı Kemal Uslu, taleplerinin yerine getirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür etti.


Projenin bölgeye ayrı bir güzellik de katacağını belirten Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez ise gelen her talebi dikkate alıp yerine getirmeye gayret ettiklerini belirterek “Muhtarımızın talebi doğrultusunda belediyemize ait arazimize lavanta dikimini gerçekleştirdik. Proje kapsamında 1500 adet fidan toprakla buluştu. Projenin ilçemize ve köyümüze hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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