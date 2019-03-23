Karpuzlu halkı, belediyenin kepçesinin bulunması için kampanya başlattı

Aydın'ın en küçük ilçesi Karpuzlu'da vatandaşlar belediye borçları nedeniyle ortadan kaldırıldığı iddia edilen Karpuzlu Belediyesi'ne ait kepçe ile Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın makam aracının bulunması için sosyal medyada kampanya başlattı.

Karpuzlu Belediyesi'ne ait bir adet kepçe ile belediye başkanının makam aracının ortadan kaybolduğunu belirten Karpuzlulu vatandaşlar, Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'a tepki göstermek amacıyla sosyal medya üzerinden belediyenin kayıp olan mallarının bulunması için kampanya başlattılar. Belediyeye ait kepçenin Çine'de bir tamirhanede aylardır tamir borcu ödenemediği için bekletildiği ileri sürülürken Belediye Başkanı Tuğrul Ozan'ın makam aracının da bir başka borçtan dolayı ortada olmadığı ileri sürüldü.

Sosyal medyayı oldukça iyi kullanan ve her gün ziyaret ve seçim çalışmalarını sosyal medya aracılığı ile duyuran Karpuzlu Belediye Başkanı Tuğrul Ozan, Karpuzlu Ege Sayfası'ndaki iddialara karşı sessiz kaldı.