Karpuzlu HEM'de kadınlar kendi günlerini kutladı

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Karpuzlu Halk Eğitim Merkezi'nde görev yapan kadın idareci, öğretmen, usta öğretici ve kursiyerler günlerini kutlamak için bir araya geldi. Halk Eğitim Merkezi kurs salonunda toplanan kadınlara ilk olarak Karpuzlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tayfur Şan tarafından karanfil dağıtıldı. Çiçek takdiminin ardından tüm kadınlar hep birlikte pasta keserek günün anısına fotoğraf çekildi.

Karpuzlu Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tayfur Şan yaptığı konuşmada, “Kadınlarımıza bir gün değil, her zaman önem göstermeliyiz. Görüyoruz ki, Halk Eğitim Merkezimizde kadın kursiyerlerimiz ve öğretmenlerimiz üreterek toplumumuza faydalı oluyorlar. İnşallah daha güzel günlerde de hep bir arada olacağız. Karpuzlu Halk Eğitim Merkezi olarak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyoruz” dedi.