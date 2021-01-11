İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Karpuzlu Şenköy Göleti için imzalar atıldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde yapılacak olan Şenköy Göleti’nin tamamlanması için imzalar atıldı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde yapılacak olan Şenköy Göleti'nin tamamlanması için imzalar atıldı. Şenköy Göleti ile 740 dekar arazi sulanacak.


Devlet Su İşleri 21. Bölge Müdürlüğü ile yüklenici firma arasında "Aydın Karpuzlu Şenköy Göleti ve Sulaması İkmali " işinin sözleşmesi imzalandı. Sözleşme kapsamında eksik membran ve terfi merkezi imalatları tamamlanarak yılsonunda inşaat tamamlanacak. Karpuzlu Şenköy Göleti'nin hizmete girmesi ile 740 dekar tarım arazisi sulama imkanına kavuşacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.