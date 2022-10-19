Karpuzlu Yenimahalle Muhtarlık Hizmet Binası'nın temel atma töreni yapıldı

"100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni" programı çerçevesinde, Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Yenimahalle muhtarlık hizmet binasının temel atma töreni gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen “100 Muhtar Hizmet Binası Temel Atma Töreni” çerçevesinde, Karpuzlu ilçesinde yer alan Yenimahalle Muhtarlık Hizmet Binası'nın temel atma töreni gerçekleşti.

Törende konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, “Karpuzlu ilçemizde, Mahalle Muhtarlığı Hizmet Binamızın temel atma töreninde sizlerle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü, öncelikle bütün muhtarlarımızın bu önemli ve anlamlı gününü de kutluyorum. Görevlerinde başarılar diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle, Cumhurbaşkanımızın katılacağı bir program ve onunla birlikte, Türkiye genelinde, Muhtar Hizmet Binalarının temel atma törenlerini gerçekleştireceğiz. Ankara'da İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun koordinasyonunda, Muhtarlar Evi Projesi yapıldı ve bugün açılışı gerçekleştirilecek. Muhtarlarımız çeşitli vesilelerle Ankara'ya sık sık gidiyor ve onların kalabilecekleri ve kendi evleri olabilecek bir ortamı da bugünkü açılışla onlara sunmuş olacak. Bu yönüyle, Türkiye genelinde 100 tane muhtar evinden iki tanesini de, biz Aydın'da açılışını yapıyoruz. Muhtarlık hizmet binasının da birincisi Karacasu'da ikincisi Karpuzlu'da bugün bizler de atıyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu koordinasyonunda, birimimiz tarafından ihalesini gerçekleştirdik. Yüklenicimiz de, bugün temel atmaya hazır hale getirdi. Muhtarlarımızın sorunlarına elimizden geldiğince çözüm üretmeye gayret ediyoruz. Temennimiz muhtarlarımızın daha iyi fiziki şartlar içerisinde vatandaşlara hizmetlerini sunmasıdır. Türkiye genelinde örnek projelerle yeni bir çalışma başlatıldı. Temennimiz süreç içerisinde imkanlar oldukça bunların yaygınlaştırılarak sürdürülmesidir” diye konuştu.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un konuşmasının ardından temel atma töreni gerçekleştirildi.