Karpuzlu'da Ali Devrim Kütüphanesi hizmete açıldı

AYDIN (İHA) – Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde bulunan Tekeler Ortaokulu'nda merhum öğretmen Ali Devrim adına hazırlanan kütüphane törenle hizmete açıldı.

Kütüphanenin açılışına Karpuzlu Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız, Aydın İl Milli Eğitim Şube Müdürü Özden Erdoğan, Karpuzlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürü, Karpuzlu İlçe Müftüsü Himmet Metin, Türk Eğitim-Sen Şube Başkan Yardımcıları Orhan Bayraktar ve Ersoy Akçay, Eğitim Bir-Sen Şube Başkan Yardımcısı Şefik Özpınar, Karpuzlu AK Parti İlçe Başkanı Akif Aydoğdu, Tekeler Mahallesi Muhtarı Murat Döndü, merhum Ali Devrim' in eşi Hatice Devrim, kızı Gökçesu Devrim ve köy halkı katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sırasıyla merhum Ali Devrim'in oğlu Tekeler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni M. Gökberk Devrim, Okul Müdürü Abdullah Ünlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, İlçe Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız konuşmalarını yaptılar. Destek olan herkese teşekkürlerini iletti.

Okul Müdürü Abdullah Ünlü, konuşmasında; “Ali Devrim' in anısını bu kütüphanede yaşatacağımız için çok mutluyuz. Ülkemizin her yerinden Ali Devrim' in öğrencileri ve sevenleri yoğun bir ilgi gösterdi ve toplamda 6.500 adet kitap bulunan bir kütüphane oluşturduk. Destek olan herkese teşekkür ederim.” dedi.

Merhum Ali Devrim' in oğlu ve aynı zamanda Tekeler Ortaokulu Türkçe Öğretmeni M. Gökberk Devrim de; “Kütüphanenin kuruluş aşamasında yardımda bulunan öğrencilerinden ve sevenlerinden aldığım mesajlar benim de babamı daha iyi tanımama vesile oldu. Memleketin en uç köşesinden Azerbaycan' a kadar Türk dünyasının her noktasından öğrencilerine vatan ve millet sevgisini aşıladığını gördüm. Vefat etmeden bir gün önce yapmış olduğu konuşmasında ‘Bizler; bilginin yanında vatan ve millet sevgisini de öğretmeliyiz. Güzel işler yapmalıyız. Çünkü bu memleketin insanları güzel işlere layıklar' diyordu. Biz de bu fikir doğrultusunda Aydın'ın bir köşesinde onun ismine layık bir kütüphane oluşturduk. Emanetini de bu kütüphaneyi kullanacak olan öğrencilerimize teslim edeceğiz” diye konuştu.

Daha sonra İlçe Kaymakamı Mahmut Fazıl Yıldız merhum Ali Devrim' in eşi Hatice Devrim' e bir plaket verdi. Kurdele kesimiyle okul kütüphanesinin açılışı yapıldı. Kütüphane ziyaret edildikten sonra, köy halkının hazırladığı yiyecekler konuklara ikram edildi.