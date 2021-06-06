Karpuzlu'da çalılık yangını

Aydın'ın Karpuzlu ilçesine bağlı Gölcük mahallesi yakınlarında akşam saatlerinde başlayan yangın, vatandaşların ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yangın gece hava karardıktan sonra meydana geldi. Gölcük Mahallesi Yazkaevleri yakınlarındaki dere yatağından dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri bir yandan yangına müdahale edip diğer yandan da durumu itfaiyeye bildirerek yardım istedi. Kısa sürede büyüyen yangında yükselen alevler geceyi aydınlatırken Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ekipler yangına kısa sürede müdahale etti. Yangın tarım arazilerine sıçramadan kontrol altına alınıp söndürülürken, çokış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.