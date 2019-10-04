Karpuzlu'da ‘Çocukluk çağı obezitesi' farkındalık yürüyüşü yapıldı

Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi tarafından 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri kapsamında "Çocukluk Çağı Obezitesi" farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.

Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin katılımı ile yapılan yürüyüşe Karpuzlu Belediye Başkanı Hilmi Dönmez, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Ağırol, Karpuzlu İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Selçuk Doğunçay Kara, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü İlker Akçay, Karpuzlu Anadolu İmam Hatip Ortaokulu Müdürü ve öğretmenlerinin yanı sıra sağlık personelleri katıldı.

Gerçekleştirilen yürüyüş sonrasında Karpuzlu İlçe stadyumunda çuval yarışı, yumurta taşıma, halat çekme, kısa mesafe koşu yarışı, penaltı atma oyunları oynandı ve dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Obezite den korunmak adına düzenli fiziksel egzersizin ve dengeli beslenmenin öneminin vurgulandığı etkinlik sonunda öğrencilere elma ve su dağıtıldı.