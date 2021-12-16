Karpuzlu'da hükümet konağı yıkıldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde uzun yıllar hizmet veren ve yıpranan hükümet konağının yıkım işlemi başladı.

Karpuzlu'ya yeni ve modern bir kaymakamlık binası kazandırmak adına boşaltılan, hükümet konağında yıkım işlemleri başladı. Uzun yıllar ilçede hizmet veren hükümet konağında, derin çatlaklar ve deformeler meydana geldi. Tahrip olan ve büyük bir onarımdan geçmesi gereken hükümet konağı, geçtiğimiz yıl yeniden yapım programına alındı. Bu kapsamda mevcut binanın yıkım işlemleri başlatılırken, mevcut konumda tekrar inşa edilecek olan hükümet konağının tamamlanmasının ardından Karpuzlulu vatandaşlar modern bir hükümet konağına kavuşacak.