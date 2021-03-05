Karpuzlu'da ikamet yangını

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde çıkan ikamet yangınında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ömerler Mahallesi'nde sabah saatlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Zekeriya U.'ya ait evden bir anda dumanlar yükselmeye başladı. Elektrik kontağından çıktığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. Vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangında müdahale ederek söndürdü. Olay sonrası evde büyük çapta maddi hasar oluştu.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, yangının çıkış sebebinin yapılacak olan incelemenin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.