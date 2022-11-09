Karpuzlu'da KADES tanıtıldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 157 vatandaşa Kadın Destek Uygulaması (KADES) tanıltıldı.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Jandarma Komutanlığı, Aile içi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Şube Amirliğince, “ KADES ve Kadına El Kal-Ka-Maz” faaliyeti devam ediyor. Tekeler Mahallesi'nde Karpuzlu Kaymakamı Merve Ayık ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün katılımıyla Pazar alanında ve kahvehanelerde bulunan 157 vatandaşa “ Kadına El Kal-Ka-Maz” mottosuyla 6284 Sayılı Kanun, Şiddetin Tanımı ve Türleri, Başvuru Mercileri, KADES uygulaması konularını kapsayan bilgilendirme faaliyeti icra edilerek bilgilendirme broşürü dağıtımı yapıldı. Aydın İl Jandarma Komutanlığınca kadınlar ve çocukların huzuru ve güvenliği için sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edeceği öğrenildi.