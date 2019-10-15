Karpuzlu'da öğrenciler trafik eğitimi aldı

Aydın'ın Karpuzlu ilçesindeki lise öğrencilerine Karpuzlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polislik mesleği tanıtılarak ‘Trafik Dedektifi Projesi' kapsamında bilgilendirmelerde bulunuldu.

Karpuzlu Anadolu Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte ilçe emniyet müdürlüğü personellerinden Başpolis Naciye Amcalar, polis memuru Hüseyin Hükümdar ve trafik polisi Murat Bildirici tarafından öğrencilere bilgiler verildi. Polislik mesleği ve ‘Trafik Dedektifi Projesi' konusundaki eğitimi dikkatle dinleyen öğrenciler ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti.