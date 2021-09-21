İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Karpuzlu'da yağmur duası yapıldı

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde Umcular Mahallesi sakinlerinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde Umcular Mahallesi sakinlerinin katılımıyla yağmur duası yapıldı.


Aydın'da yaşanan kuralık vatandaşları tedirgin ederken, barajlardaki su seviyesi son yılların en düşük noktasına geldi. Beklenen yağışların gerçekleşmemesi ve yaşanan kuraklık dolayısıyla Umcular Mahallesi sakinleri yağmur duasına çıktı. Mahalle sakinleri dualarının kabul olması dileklerinde bulunarak bereketli yağmurların bir an önce yağması için dua ettiler.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.