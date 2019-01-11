Karpuzlu'da yeni yağmur suyu hatları yapılıyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da yakından takip ettiği çalışmalarda önemli mesafe kaydedildi. Son olarak Karpuzlu Akçaova ve Ovapınar mahallelerinde yağmur suyu hat yapımları gerçekleştiren ekipler yağmur suyu için önlem aldı. Yağmur suyu altyapısını güçlendirmek için halkın talepleri doğrultusunda alt yapı yatırımları artarak devam edecek.

Çalışmaları izleyen vatandaşlar hizmetlerden memnun olduklarını ifade ederek, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na da Karpuzlu ilçesinde gerçekleştirdiği yatırımlardan dolayı teşekkür etti.