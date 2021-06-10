Karpuzlulu kadınlar hünerlerini sergiledi

Aydın'ın Karpuzlu ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' dolayısıyla halk eğitim merkezi kurslarına katılan kadın kursiyerler ortaya çıkarttıkları eserleri yıl sonu sergisinde görücüye çıkarttı.

Karpuzlu Halk Eğitim Merkezi tarafından ilçede açılan çeşitli kurslara katılan kadınlar yıl boyunca el emeği göz nuru eserler hazırladı. Hayat Boyu Öğrenme Haftası dolayısıyla kurs dönemi sonunda açılan sergi ile eserlerini sergileyen kadınları Karpuzlu'nun kadın Kaymakamı Semanur Kalkan da yalnız bırakmadı. Serginin açılışını yapan Kaymakam Semanur Kalkan daha sonra sergilenen ürünleri tek tek inceleyerek kurs öğretmenleri ve kursiyerlerden yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kadın kursiyerleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Kaymakam Kalkan kursiyerler ile hatıra fotoğrafı çektirerek sergiden ayrıldı.