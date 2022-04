Kars Ardahan Iğdır Derneği'nden Başkan Ömer Günel'le görüştü

Kars Ardahan Iğdır Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Ekber Bayram ve yönetim kurulu üyeleri, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'i makamında ziyaret etti. Ziyarette Başkan Ömer Günel'e bir teşekkür plaketi veren Bayram, “Başkanımız Kuşadası'ndaki derneklere büyük katkı sağlıyor. Her zaman başkanımız Ömer Günel'in yanındayız” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Kars Ardahan Iğdır Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Ekber Bayram ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi. Başkanlık makamında gerçekleşen görüşmeye Ege Mahallesi Muhtarı Halis Süvari de katıldı. Görüşmede dernek başkanı Ekber Bayram, Belediye Başkanı Ömer Günel'e bugüne kadar gerçekleştirdikleri faaliyetler hakkında bilgi verdikten sonra derneğe yaptığı katkılardan dolayı teşekkür plaketi takdim etti.

Kuşadası Belediyesi'nin her zaman sivil toplum kuruluşları ile derneklerin yanında olduğunu belirten Ekber Bayram, “Başkanımız Ömer Günel, Kuşadası'ndaki derneklere düzenledikleri etkinlik ve organizasyonlarda büyük destek veriyor ve zaman ayırıyor. Bu bizleri çok memnun ediyor. Kuşadası, başkanımız göreve geldikten sonra her alanda değişim yaşamaya başladı. Her zaman başkanımız Ömer Günel'in yanındayız. Kendisi bizler için çok değerli. Bugün başkanımıza bir teşekkür plaketi vererek minnettarlığımızı ölümsüzleştirmek istedik” dedi.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de, “Öncelikle nazik ziyaretlerinden dolayı Kars Ardahan Iğdır Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Ekber Bayram ve yönetim kurulu üyelerine çok teşekkür ederim. Kuşadası'nı ortak aklı ile yönetiyoruz. Bu nedenle her zaman dernekler ve sivil toplum kuruluşları ile temas kuruyoruz. Kuşadası'nda faaliyet gösteren her derneğe yetki ve imkanlarımız dahilinde katkı sunmaya devam edeceğiz” diye konuştu.