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Karşıdan karşıya geçen anne kıza motosiklet çarptı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen anne kıza motosiklet çarptı, kazada 1’i çocuk 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde karşıdan karşıya geçmek isteyen anne kıza motosiklet çarptı, kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı.


Kaza Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde saat 09.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.O. (17) yönetimindeki 09 ADV 331 plakalı motosiklet Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde seyir halinde ilerlerken, yolun karşısına geçmek isteyen anne ve kızına çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne kız yola savruldu. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ambulans ile yaralı anne kız Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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