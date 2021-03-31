Kasım Yaman Parkı'nda çalışmalar devam ediyor

Çalışmalar tamamlandığında parkın 2180 metrekare olan yeşil alan miktarı 675 metrekare daha arttırılarak 2865 metrekareye çıkarılacak. Tarihi yapı ve taşların, belirlenen Arkeopark alanı içerisinde sergileneceği Kasım Yaman Parkı, dikilecek yeni ağaç ve bitkilerle mevcut durumundan çok daha yeşil bir dokuya kavuşturulacak.

Kuşadası Belediyesi, modern bir turizm kenti oluşturmak amacıyla merkezi noktalarda sürdürdüğü yenileme çalışmalarına Kasım Yaman Parkı'nı da dâhil etti. Son iki yıl içerisinde Kuşadası'nın farklı noktalarına 3640 ağaç diken Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından tarihi ve yeşil dokusu korunarak yürütülen çalışmalarla Kasım Yaman Parkı, kısa süre içerisinde çok daha modern, estetik ve yeşil bir görünüme sahip olacak.

"Çocuklar unutulmadı"

Kuşadası Belediyesi, yürüttüğü yenileme çalışmaları kapsamında Kasım Yaman Parkı'nda bulunan mevcut çocuk oyun alanını genişleterek 405 metrekareye çıkaracak ve alana 5 adet yeni oyun modülü ekleyecek. Oyun alanı zemininin de yenilenerek daha güvenli hale getirileceği parkta çocuklar artık çok daha eğlenceli vakit geçirebilecek. 25 adet ahşap bank, 12 adet çöp kovası, 9 adet kuş evi, ahşap park giriş takının da yer alacağı parkta bulunan aydınlatma sayısı ise 23 den 38'e yükseltilecek.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kentin en önemli yeşil alanlarından olan Kasım Yaman Parkı'nı modern bir turizm kentine yakışır alt ve üst yapıya kavuşturacaklarını belirterek şöyle dedi: “Hazırladığımız peyzaj tasarım projesi ile Kuşadası'nın en merkezi noktalarından birisinde yer alan Kasım Yaman Parkımızı hemşehrilerimizin ve ziyaretçilerimizin çocukları ve sevdikleri ile birlikte rahat nefes alabilecekleri estetik, konforlu ve mevcut durumundan çok daha yeşil bir görünüme kavuşturacağız. Bu alanımızda geçmişte bazı değişiklikler yapılarak oldu bittiye getirilmeye çalışılmıştı. Kasım Yaman Parkı kentimizin akciğerlerinden birisidir. Parkımızda yaptığımız yenileme ve bakım çalışmaları ile 4919 metrekarelik parsel alanı içerisinde bulunan parkın yeşil alan miktarı 2180 metrekareden 2865 metrekareye çıkarılacak. Öte yandan mevcut bitki ve ağaçlara ek olarak dikilecek 4 ağaç, 85 ağaççık, 1240 çalı, 5000 adet yer örtücü bitki ve 2690 metrekarelik rulo çimle Kasım Yaman Parkı, özgün ve doğaya uygun bir peyzaj tasarımına sahip olacak. Kasım Yaman Parkı içerisinde dağınık halde bulunan tüm tarihi yapı ve taşlar, arkeolog eşliğinde park alanı içinde planlanan ve çevresi ferforje korkuluklarla sınırlandırılmış Arkeopark alanında açık hava müzesi standartlarında sergilenecek” dedi.

Yapısal peyzaj unsurları olarak 458 metre bordür, 1230 metrekare granüllü parke taşı, 450 metrekare oyun alanı saha betonu, 425 metretül ahşap traversin kullanılacağı Kasım Yaman Parkı'nın Ramazan Bayramında kullanıma açılması hedefleniyor.