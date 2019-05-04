‘Kaşopita' 3I. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresinde tanıtıldı

Gör. Aytekin Kalkan ile Öğr. Gör. Eren Gönül, Didim'in mübadilleri için önemli bir sembol yiyecek olan Kaşopita'yı “Deneysel Mutfak Kültürel Mirasın Yaşatılmasında Bir Araç Olabilir Mi?” adlı çalışmalarıyla Marmaris'te düzenlenen 3. Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi'nde tanıttı.

Temel amaçlarının, hem unutulmakta olan bir yiyeceği yeniden hatırlatmak hem de yiyeceği daha geniş kitlelere farklı trendlerle ulaştırmak olduğunu ifade eden Öğr. Gör. Aytekin Kalkan, ‘'Bu şekilde somut olmayan kültürel mirasın da yaşatılmasına katkıda bulunacak ve farkındalık oluşturulabilecektir. Geleneksel olarak evlerde yapılan Kaşopita'yı deneysel mutfak çalışması ile glütensiz bir şekilde üretip, çölyak hastalarının tüketebilecekleri ‘Kaşopita Kraker'” reçetesini geliştirdik'' dedi.

Sağlıklı bir atıştırmalık olarak nitelendirdikleri Kaşopitayı, çocukların da rahatlıkla tüketebileceğini belirten Öğr. Gör. Kalkan, hiçbir koruyucu katkı maddesi içermeden raf ömrü ölçülmeye çalışılan ve market formu için özellikle ürünün daha değerli olabilmesi ve taklitlerinden ayırt edilebilmesi amacıyla bir patente sahip olması gerektiğini sözlerine ekledi.