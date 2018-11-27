Kastamonulular Aydın zeytinyağını çok sevdi

Aydın Ticaret Borsası tarafından başlatılan zeytinyağı tadım ve tanıtım faaliyetlerinin üçüncüsü Kastamonu'da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

Kastamonu'da gerçekleşen Zeytinyağı Tadım ve Tanıtım Etkinliğine; Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı A. Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, Meclis Bşk. Yrd. Rıza Uyar, Yönetim Kurulu Bşk. Yrd. Cengiz Ülgen, Meclis Üyeleri Ali Çevik, Mustafa Akdam, Cihan Can, Mehmet Ali Avcu, Kastamonu Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ömer Faruk Yanık, Yönetim Kurulu Başkanı Sedat İşeri, Meclis Bşk Yrd. Erol Akar, Yönetim Kurulu Bşk.Yrd. Serdar İzbeli, Meclis Üyesi Tarık Altıkulaç ve Genel Sekreter Neslihan Koç katılım sağladı.

Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur; “Zeytinyağı tadım ve tanıtım etkinliğimizin üçüncüsünü Kastamonu'da ziyaretçilerin yoğun ilgisi ile gerçekleştirdik. İki gün süren etkinliğimizde, yaklaşık 1000 ziyaretçiye Uluslararası Zeytin Konseyinden (International Olive Council / IOC) akredite olan, Aydın Ticaret Borsası Tadım Paneli Başkanı Yusuf Küçük ve tadım paneli uzmanı İdris Kurt tarafından, tüketicilerimize birebir “doğru zeytinyağının nasıl olması gerektiği” tadım yaptırılarak anlatıldı. Tanıtım faaliyetleri ile, tüketiciler kaliteli zeytinyağını nasıl ayırt edebilecekleri, kaliteli zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilgilendirildiler. Etkinliğimiz ile tadım kriterleri ve kimyasal özelliklerine göre üstün kalitede olan zeytinyağının tanınırlığını ve bilinirliğini arttırmaya ‘Bilinçli bir tüketici kitlesi oluşturarak, ülkemizde düşük olan zeytinyağı tüketiminin arttırılmasına' katkıda bulunulacaktır. Tadım ile zeytinyağının değerlendirmesini yapan tüketiciler zeytinyağında olması ve olmaması gereken özellikler hakkında bilinçlendiği için tercih tağşişe yönelim azalacaktır. Kastamonu etkinliğimizde Borsamıza destek veren, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonu Ticaret Borsası'na Barutçuoğlu AVM yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir sonraki etkinliğimizi 22-23 Aralık'ta Kayseri'de gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı.