İhlas Haber Ajansı

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Kasten öldürmeden aranıyordu, yakalandı

Aydın’ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde kasten öldürme suçundan araması bulunan şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.


Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda, Atatürk Mahallesinde “ kasten öldürme” suçundan araması bulunan R.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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