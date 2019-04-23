Kavaklı Anadolu Lisesi, bir kez daha hayatın gerçeklerine dokundu

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi, Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan "Hami Projesi' kapsamında Efeler Özel Eğitim Uygulama okulunda eğitim gören öğrencilerin gönlünü aldı. Okul idaresi, öğrenci ve öğretmenlerin katkıları ile gerçekleştirilen kermesin geliri ile Efeler Özel Uygulama Okulu'na Özel Yaşam Odası kuruldu. Yaşam odasının açılışında düzenlenen törende Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nin hediye paketlerini alan öğrencilerin sevinçleri görülmeye değerdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2023 Eğitim Vizyon Belgesi'nde, özel ve resmi okullar arasındaki sosyal dayanışma ile bütünleşmeyi artırmak için başlatılan proje Aydın'da meyvelerini vermeye başladı. Proje kapsamında Özel Kavaklı Anadolu Lisesi ile 2017 yılı sonunda eğitim öğretime başlayan Efeler Özel Eğitim Uygulama okulu öğrencileri kaynaştı. Okul idaresi, okul aile birliği, öğrenci ve öğretmenlerin katkıları ile geçtiğimiz haftalarda düzenlenen kermesten elde edilen gelirle özel eğitim öğrencilerin günlük yaşam becerilerini kazanması amacıyla oluşturulan yaşam odasının açılışı törenle yapıldı.

Açılışa Milli Eğitim Şube Müdürleri Fırat Atalay, Melih Kürşat Demirkan, Kavaklı Anadolu Lisesi Kurucu Temsilcisi Aslı Kavaklı, Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay, Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Okul Aİle Birliği Başkanı İlknur Dendeş, Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ergin Bilgin, her iki okulun öğrencileri öğretmen ve veliler katıldı.

Her iki okul öğrencilerinin mutluluğunun mutluluğunun doruğa ulaştığı Yaşam Odası'nın açılışında konuşan Efeler Özel Eğitim Uygulama Okulu Müdürü Ergin Bilgin, nazik ve anlamlı davranışlarından dolayı Özel Kavaklı Anadolu Lisesi'nin idareci, öğretmen, öğrenci ve velilerine teşekkür etti.

“Eğitimde her şey sınav ve derslerden ibaret değil”

Okul olarak öğrencileri hayata hazırlarken sadece sınavlara ve derslere değil hayatın gerçeklerine de odaklandıklarını belirten Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay, “Sevgi ve gönüllülük temel değerlerimizdir” dedi. Gençlerin sahip oldukları değerlerin kıymetini bilmeleri için mutlaka hayatın gerçeklerini de görmeleri gerektiğini belriten Okul Müdürü Çokay, “Yıllardır değişik özel uygulama okulları ile içe içe programlar düzenliyoruz. Bu yıl da Milli Eğitim Bakanlığı'mızın ‘Hami' projesi kapsamında düzenlediğimiz kermesten elde edilen gelirle bu okulumuza bir ‘Yaşam Odası' kurmak istedik. Öğrenci ve velilerimizin de yoğun destekleri ile güzel bir çalışmaya imza attık. Sevgi ve gönüllülük temel değerlerimizdir. Bir beklenti içinde olmadan yardım etmek dünyanın en güzel hissidir. Tek amacın daha fazla mal, mülk edinmek olmadığını, sınav kazanmaktan hayatta daha önemli şeyler olduğunu göstermeye çalışıyoruz” diyerek herkese iyilik yapmaya çalışan başta öğrencileri olmak üzere veli ve öğretmenlerine teşekkür etti.

Yaşam Odası'nın açılış töreninin ardından okuldaki tüm öğrencilere ayrı ayrı hazırlanan özel hediyeler takdim edildi. Hediyeler karşısında sevinç çığlıkları atan özel uygulama okulu öğrencilerin mutluluğu görülmeye değerdi.

Öğrencilerin günlük yaşam becerilerini oluşturulan ‘Yaşam Odası'nda uygulamalı olarak öğreneceği belirtildi.