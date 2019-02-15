İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kavaklı Anadolu Lisesi voleybolda yarı finale yükseldi

Voleybol (A) Genç Kızlar kategorisinde Aydın İl şampiyonu olan Kavaklı Anadolu Lisesi, Uşak’ta düzenlenen bölge müsabakalarındaki maçlarda grubunu namağlup 1’inci olarak tamamlayıp yarı final gruplarına katılmaya hak kazandı.

Voleybol (A) Genç Kızlar kategorisinde Aydın İl şampiyonu olan Kavaklı Anadolu Lisesi, Uşak'ta düzenlenen bölge müsabakalarındaki maçlarda grubunu namağlup 1'inci olarak tamamlayıp yarı final gruplarına katılmaya hak kazandı.


Okul müdürü Süleyman Çokay konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Voleybol takımımız büyük bir başarıya imza attı. Aydın ili şampiyonluğunda ve Uşak'ta düzenlenen bölge grupları müsabakalarında hiç set vermeden başarıya ulaştı ve Konya'da düzenlenecek yarı final müsabakalarına katılacak. Bu başarıda emeği geçen sevgili öğrencilerimiz, takım antrenörleri Metin Cem ve Hasan Eriş'i tebrik eder başarıların devamını dilerim” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.