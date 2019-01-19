Kavaklı Anadolu Lisesi'nden 'Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler' projesi

Aydın Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri, “Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler” projesi kapsamında Köşk Cumayanı İlkokulu'nu ziyaret etti.

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Kızılay'ı ile iş birliği içinde yürütülen proje kapsamında, ilkokul öğrencileri ile bir araya gelerek hazırladıkları hediyeleri ve toplanan yardımları verdiler.

Özel Kavaklı Anadolu Lisesi Müdürü Süleyman Çokay yapılan etkinlikle ilgili olarak, “Türk Kılızay'ı ile işbirliği içinde yürüttüğümüz "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" proje çalışmamız dün tamamlandı. Proje kapsamında belirlenen Köşk Cumayanı İlkokulu öğrencileri ile bir araya geldik. Okulumuz öğrenci ve velilerinin desteği ile toplanan yardımlarımızı ihtiyacı

olan öğrencilerimize ulaştırdık. Hediyelerimizi paylaştık. Günün sonunda, hatırlanmaktan, bir arada olmaktan minnet ve mutluluk duyan bir sürü bakış ile öğrencilerimizin yanından ayrıldık" dedi.