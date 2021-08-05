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Kavaklıdere ormanları alevlere teslim oldu

Muğla Kavaklıdere’de akşam saatlerinde artan rüzgar sonrası ormanlık alan alevlere teslim oldu.

Muğla Kavaklıdere'de akşam saatlerinde artan rüzgar sonrası ormanlık alan alevlere teslim oldu. Yangına müdahale karadan aralıksız devam ederken, gecenin karanlığını delen alevler havadan görüntülendi.


Aydın'ın Bozdağ ilçesinde başlayan yangın yüksek sıcaklık ve rüzgarın etkisiyle 75 kilometre ilerleyerek Muğla'nın Kavaklıdere ilçesine kadar ulaştı. Gün içerisinde bölgeye sevk edilen çok sayıda ekip karadan ve havadan meydana gelen yangına müdahale etti. Havanın kararması sonrası rüzgarla birlikte etkisini arttıran yangın karadan aralıksız süren çalışmalarla söndürülmeye çalışılıyor.


Öte yandan geceyi aydınlatan yangın havadan görüntülendi.

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