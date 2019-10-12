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Kavga ettiği eniştesini bacağından bıçakladı

Aydın’ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişi eniştesini bacağından bıçakladı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişi eniştesini bacağından bıçakladı.


Olay Girne Mahallesi 2146 sokak numara 8'de meydana geldi. M.Y ile eniştesi A.Ç arasında henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.Y mutfaktan aldığı bıçakla eniştesi A.Ç'yi bacağından bıçakladı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bacağından bıçaklanan A.Ç ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Eniştesini bıçaklayarak olay yerinden kaçan M.Y. bir süre sonra polis ekiplerine teslim oldu.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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