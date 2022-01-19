Kavşit Köyü'nün karlı fotoğrafı yoğun ilgi gördü

Türkiye'de pek çok şehirde kış şartları ve kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, kar yağışına hasret illerin başında gelen Aydın'da çekilen karlı fotoğraflar kar yağışı kadar ilgi görüyor.

Aydın Valiliği ve İl Kültür Müdürlüğü tarafından çekilip paylaşılan Çine Kavşit yaylası'nın karlı görüntüsü yoğun ilgi gördü. Yayla Köyü'nün karla kaplanmış görüntüsü adeta kartpostalları aratmazken, Aydın'da yaşayanlar önümüzdeki günlerde yağması beklenen karı dört gözle bekliyor.