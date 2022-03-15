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Kayak ve Snowboard Eğitimi Düzenlendi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi’nde Kayak ve Snowboard Eğitimi düzenlendi.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Spor Bilimleri Fakültesi tarafından Kayseri Erciyes Kayak Merkezi'nde Kayak ve Snowboard Eğitimi düzenlendi.



Etkinlik kapsamında eğitime katılan öğrenci ve öğretim elemanları, 5 gün boyunca günde 8 saat eğitim alarak zirveden kayarak inmeyi başardılar. Kayak eğitiminin yanı sıra sosyal aktivite olarak da eğlenceli ve kültürel faaliyetlerin düzenlendiği etkinlikte, Kayseri Develi ilçesinin tarihi yerleri ve Kapadokya bölgesinde bulunan Ürgüp Göreme Avonos ilçeleri gezildi. Kayak eğitimi sonunda katılımcılara, katılım sertifikası verildi.

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