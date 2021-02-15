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Kayalık bölgedeki ceset, kano yardımıyla kıyıya çıkartıldı

Aydın’ın Didim ilçesinde kayalıklardan düştüğü iddia edilen 49 yaşındaki adamın cansız bedeni, kano yardımıyla kıyıya çıkarıldı.

Aydın'ın Didim ilçesinde kayalıklardan düştüğü iddia edilen 49 yaşındaki adamın cansız bedeni, kano yardımıyla kıyıya çıkarıldı.


Olay, Altınkum Mahallesi 2. Koy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki vatandaşlar kıyıda hareketsiz yatan bir vatandaşı görmesinin ardından durumu polise bildirdi. Olay yerinde yapılan incelemede şahsın adının Engin Sağlamtürk (49) olduğu tespit edilirken, yapılan incelemede şahsın, kıyıdaki yamaçtan aşağıya düşmüş olabileceği üzerinde duruldu. Savcılık incelemesinin ardından Sağlamtürk'ün cansız bedeni arazinin kayalık olması sebebiyle kano yardımıyla denizden kıyıya çıkartıldı. Kıyıya çıkartılan 49 yaşındaki adamın ölümünün şüpheli olması sebebiyle otopsi yapılmak üzere Didim devlet hastanesi morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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