İhlas Haber Ajansı

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Kayalıklarda mahsur kalan iki düzensiz göçmen kurtarıldı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen, ve yüzerek kayalık bölgeye çıkan iki düzensiz göçmen kurtarıldı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yunan unsurları tarafından Türk karasularına itilen, ve yüzerek kayalık bölgeye çıkan iki düzensiz göçmen kurtarıldı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası ilçesi açıklarında Milli Park içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen ve kendi imkanları ile kara üzerine çıkan 2 düzensiz göçmen kurtarıldı. Krtarılan düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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