Kaybolan Alzheimer hastasını arama çalışmaları gece de İHA ile sürecek

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası kadını arama çalışmaları sürüyor. Havanın kararması nedeniyle arama çalışmaları İnsansız Hava Aracı (İHA) ile devam edecek.

Edinilen bilgiye göre, İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı kırsal Çayır Mahallesi'nde yaşayan 77 yaşındaki Şerife K. isimli Alzheimer hastası dün akşam evinden ayrıldı. Yaşlı kadının uzun süre eve dönmemesi üzerine yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaşlı kadını bulabilmek için bölgede çalışma başlattı. AFAD Aydın, AFAD İzmir, Aydın Beşir Derneği Arama ve Kurtarma, Tire Arama ve Kurtarma, AKUT Kuşadası ile Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 100 kişilik ekip bölgede ve Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'nde aramalarını sürdürüyor. Şerife K.'nın daha önce de birçok kez kaybolduğu ve Aydın'ın Köşk ilçesi kırsal Akçaköy Mahallesi'nde bulunduğu öğrenildi.

Gece boyunca İHA ile aranacak

İki il sınırında gün boyu yapılan geniş çaplı aramalarda yaşlı kadından bir ize ulaşılamadı. Havanın kararması ile birlikte karadan arama çalışmalarına ara verilirken, bölgeye İHA yönlendirildi. Gece boyunca ekiplerin güvenli alanlarda beklemeye geçeceği, İHA'dan gelecek görüntüler doğrultusunda arama çalışmalarının devam edeceği belirtildi.