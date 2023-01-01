Kaybolan hayvanları Jandarma buldu

Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolan 140 küçükbaş hayvan Jandarma ekipleri tarafından arazide bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Yenicami Mahallesi Ova mevkiinde bir vatandaşa ait 140 adet küçükbaş hayvanın kayıp olduğu Jandarma ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kayıp hayvanları aramalar sonucu arazide bularak sahibine teslim etti. Hayvanların sahibi jandarma ekiplerine teşekkür etti.