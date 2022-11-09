Kaybolan şahsı Jandarma buldu

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde kaybolan şahıs Jandarmanın çalışmaları sonucunda sağ olarak bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Kızıltepe Mahallesi'nde ikamet eden S.S. isimli şahsın kayıp olduğu yakınları tarafından jandarmaya bildirildi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından ihbarın alınmasına müteakip 2 J.Asyş.Komd.Timi, 1 JASAT Timi, 2 J.Asy.Timi , 1 İz takip köpek timi ve 1 AFAD ekibi ile yaklaşık 1500 dönüm büyüklüğündeki arazide şahsı arama faaliyetlerine başladı. İnsansız Hava Aracı tarafından da arama faaliyetine destek verdi. Arama faaliyetleri yoğun ağaçlık-çalılık ve kayalık arazide sürdürüldü. Yapılan çalışmalarda Kızıltepe Mahallesi'nin 4 km kuzey doğusunda iz takip köpeğinin yardımıyla Urluca Tepe ve Yatan Tepe arasında kalan zirve noktada sağ olarak bulunurken, ilk yaşam desteği sağlanarak şahıs sağlık kuruluşuna ambulansla sevk edildi.