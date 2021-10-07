Kaygı ve ekonomik sorunlar da kiloyu etkiliyor

Aydın'da diyetisyenlik yapan Yasemin Çelik, her geçen gün artan kaygı ve ekonomik sorunların kişilerde çeşitli hastalıkları da beraberinde getirdiğini belirterek, "Sağlıklı bir vücut için dengeli beslenmek kadar kişinin kaygıdan uzak bir yaşam sürmesi de önemlidir" dedi.

"Pandemi, doğal afetler ve kuraklık dengemizi bozdu"

İnsanoğlunun yapısı ve duyguları gereği yaşadığı çevredeki olaylardan çok çabuk etkilendiğini bu kapsamda pandemiden sonra özellikle Aydın ve çevresinde yaşanan yangın ve devam eden kuraklığın insanların vücut dengesini de olumsuz etkilediğini kaydeden Diyetisyen Yasemin Çelik, bu süreçte herkesin vücut dengesini korumasını tavsiye etti.

Çelik, "Günümüzde yaşadığımız doğal afetler,devam eden salgın,var olan kişisel-sosyal-ekonomik kaygıları daha da arttırdı ne yazık ki. Bağışıklık sistemi ve beslenme ilişkisi-etkisi pandemide önemini nasıl belirginleştirdiyse aynı durumun anksiyete için de geçerli olduğu görülmektedir. Böyle dönemler, anksiyete (kaygı), korku, depresyon vb gibi rahatsızlıkları tetikleyip psikolojimizi bozmakta ve zarar vermektedir. Beslenmeyi sadece zayıflatıcı besinler yönünden değerlendirmeyi bir tarafa bırakıp daha çok vücudumuza hangi faydayı hangi faydalı besinler ile sağlayabilirim diye değerlendirmeliyiz" diyerek özellikle Aydın ve Ege'de yaşayanların iklim, bitki örtüsü ve yetişen ürünler bakımından daha şanslı olduğunu belirterek sağlık için insanların önerilen ölçüde Aydın'ın milli ürünleri incir, zeytin ve zeytinyağını tüketmelerini önerdi.

Sağlıklı beslenmenin,dengeli bir diyetle mümkün olduğunu belirten Diyetisyen Yasemin Çelik, "Maalesef diyet denilince herkes aşırı kilodan kurtulmak olarak algılıyor. Oysa diyet doğumdan yaşamın sonuna kadar sürdürülmesi gerekli bir beslenme modelidir. Dengeli bir diyet vücudumuza gerekli besin gruplarından gerekli miktarda almakla sağlanır. Dengeli bir beslenme modeli, yeterli su alımı, zarar verenleri-özellikle işlenmiş besinleri tüketmemek, alkol ve kafeini sınırlandırmak sağlıklı kalmayı desteklediği gibi kaygıyı azaltmada da yardımcı olmaktadır" dedi.