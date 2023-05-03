Kayıp gencin cansız bedeni bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan gencin, zeytinlik alanda cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre, 29 yaşındaki Kadir Özkan geçtiğimiz günlerde ayrıldığı evine bir daha geri dönmedi. Çocuklarına ulaşmak için her yolu deneyen ancak ulaşamayan ailesi durumu polis ekiplerine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıp şahsı bulmak için geniş çaplı çalışma başlattı. Akşam saatlerinde kırsal Danişment Mahallesi yolu üzerindeki bir zeytinlik alanda Özkan'ın cansız bedeni vatandaşlar tarafından bulundu. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından Özkan'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, şahsın hayatına son verdiği bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.